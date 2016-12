Laerte explica que deputados estaduais defenderam servidores em votação

O deputado Laerte Gomes (PSDB) disse que há informações desencontradas sobre a votação que decidiu pelo aumento da contribuição ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon). Ele afirmou que os parlamentares defenderam os interesses dos funcionários públicos, escalonando o aumento do percentual.

De acordo com Laerte Gomes, de acordo com a proposta encaminhada pelo governo, a contribuição do servidor aumentaria de 11% para 14%. Os deputados conseguiram que o aumento fosse escalonado, passando para 11,5% em 2017; 12,5% em 2018 e 13,5% em 2019. Enquanto isso, a contribuição do governo passará para 14,5%.

O parlamentar disse que todo aumento é dolorido, mas lembrou que, se isso não acontecer, em cinco ou seis anos o Iperon não terá mais condições de continuar honrando seus compromissos.

“Os deputados precisam ter responsabilidade. Se negássemos o aumento, logo não seria mais possível pagar as aposentadorias. É muito mais fácil pregar moralidade em discurso, mas o correto é agir para evitar o colapso do instituto”, explicou Laerte.

Ele lembrou, ainda, que a necessidade de aumentar o percentual da contribuição foi aprovado pelo Conselho Superior do Iperon, composto, dentre outras pessoas, pelo presidente do Tribunal de Justiça; presidente do Tribunal de Conta e procurador geral do Ministério Público. Isso ocorreu após auditoria realizada pela Caixa Econômica Federal identificar a real situação do instituto.

“O Fundo Previdenciário está com sérios problemas, por isso existe a necessidade de aumentar a contribuição. Para que esse impacto não fosse forte no bolso do servidor no próximo ano, os deputados conseguiram escalonar esse aumento. Estamos sempre a favor do servidor. Por isso mesmo precisamos garantir que o Iperon tenha como continuar pagando a aposentadoria de quem completar o tempo de serviço”, adiantou Laerte.

ALE