LEI SECA: Operação prende mais de 20 pessoas na capital

Vinte e duas pessoas foram presas durante a Operação Trânsito Vivo – Lei Seca, realizada na madrugada deste domingo (12), na Avenida Pinheiro Machado e Rua Joaquim Nabuco, região Central de Porto Velho.

Dentre os flagrados dirigindo sob influência de álcool estão um policial rodoviário federal, oficial do Exército Brasileiro, empresário, publicitário, despachante, arquiteto e nutricionista.

O caso que chamou mais a atenção foi o de um eletricista, que estava completando 40 anos. Ele conduzia um automóvel Fiat Marea e ao ver a blitz fugiu na contramão de direção. Após praticar direção perigosa por várias vias do centro, o suspeito foi interceptado na Avenida Abunã com Rafael Vaz e Silva. Feito o teste de etilômetro constatou-se que ele estava embriagado. O carro encontrava-se com a documentação atrasada e foi apreendido.

Os presos foram levados para a Central de Flagrantes e terão que pagar fiança se desejarem responder o processo em liberdade, além da multa que receberão nos veículos.

Rondoniaovivo