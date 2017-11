Léo Moraes entrega Votos de Louvor e medalhas de Mérito Legislativo

A equipe de futebol da OAB, o sargento José de Oliveira, o PM Erick Gonçalves e a paratleta Rosilena Marcolino foram os homenageados

O deputado Léo Moraes (PTB) presidiu uma Sessão Solene na manhã desta segunda feira (6) para conferir Votos de Louvor a equipe máster de futebol society da Ordem de Advogados do Brasil (OAB) de Rondônia. Também foram entregues medalhas de Honra ao Mérito a paratleta Rosilena Marcolino, ao 2º sargento José Walter de Oliveira e ao Policial Militar, Erick Gonçalves.

O parlamentar afirmou que é uma honra homenagear pessoas que tanto lutam por Rondônia. “Pessoas que representam tão bem nosso estado e nossa bandeira não só no Brasil, como em todo mundo”.

Mateus Evaristo Santana, representante da equipe máster da OAB agradeceu o deputado pelo reconhecimento do time, que recentemente venceu um campeonato nacional em Fortaleza (CE). “A nossa equipe se sente muito lisonjeada por essa lembrança e reconhecimento. E falo em nome de todos. Isso nos dá determinação para os próximos anos e pode ter certeza que todos os atletas do time agradecem de coração”.

Tadeu Aguiar, pioneiro do time da Ordem disse ter muito orgulho da equipe. “Quero agradecer aos atletas e dizer que nos sentimos muito orgulhosos com a representação. O time começou em 2007, mas espero que continue sempre muito mais forte”.

A paratleta homenageada, Rosilena Marcolino de Souza, se disse honrada com a medalha que, para ela, representa uma visibilidade as pessoas deficientes e também as mulheres de Rondônia. “É uma honra receber essa medalha e gostaria que mais mulheres compartilhassem desses momentos no esporte e em todas as áreas. Existem mulheres maravilhosas nesse Estado”, afirmou.

Léo ressaltou a luta de Rosilena, tanto nas questões de representatividade feminina como também para pessoas com deficiência e afirmo que a paratleta está ajudando, hoje, a Comissão de Direitos Humanos a identificar os problemas de acessibilidade nos prédios públicos. “A chamamos para checar os lugares que não tem acessibilidade e estamos fazendo o possível para que todos os prédios tenham acesso. Ela é um símbolo de luta a visibilidade das mulheres e dos deficientes, que precisam desse reconhecimento”.

