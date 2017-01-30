Liberado pagamento da GEAD para mais de 170 professores; confira lista

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO informa que está liberado o pagamento da Gratificação de Docência (GEAD) a mais 170 professores do ex-Território, que consta na lista a baixo relacionados:
CONFIRA OS NOMES:
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GENIVAL PEREIRA TAVARES
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GENI CARDOSO RIBEIRO
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GAUDENCIA FERREIRA DA FONSECA
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GECILDA MARIA DE OLIVEIRA
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GEIZA DA SILVA PEREIRA
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CELESTE FERREIRA RODRIGUES
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CELI SOARES MOREIRA
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FATIMA APARECIDA NOTARO
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ROSE MARIE YUQUIE OSHIRO BARBOSA
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FATIMA APARECIDA NOTARO
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ROSANGELA SANTOS DA SILVA
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RITA DE CASSIA GOMES DA LUZ
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RITA RIOS LOPES DE VASCONCELOS
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ROBERTO RIVERO ABDELNOUR
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RODNEI LOPES PEDROSO
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RONITA TIEGS FERREIRA
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ROSA MARIA DE OLIVEIRA AMARAL
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ROSANE DA CUNHA NABÃO
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CEDILEIA PEZZIN VIGUINI MOURA DA SILVA
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CATARINA DA ROCHA VIEIRA SILVA
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GENOVEVA BRASILINA SOARES
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CARMEM JUSTINIANO MORENO VIEIRA
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MIRIAN PINHEIRO
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MIRIAN RAQUEL ROMERO FERNANDES
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MIRTA MOYE
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MIRYAM ATHIAS DE SOUZA
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NAIR AUTA GUIMARAES DA SILVA
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NAIR PIRES CASULA
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NARLUCE MARIA GOIS
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NEUZA MEIRELES DE SOUZA
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CELIA APARECIDA ORLANDI DA COSTA
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CELSO ALBURQUERQUE DE ATHAYDE
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CELSON GONCALVES DA SILVA
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CIRLEI FANTIN MARTINELI
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CIRLENE MARIA PINHO DE GODOY
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CLARICE LOPES RASQUERI NOGUEIRA
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CLARICE MUNIZ DE SOUZA
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MIRIAM APARECIDA DE OLIVEIRA REZINO
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MIRIAN CUELLAR LOBO MERCADO
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AIRTON DE SOUZA CHAVES
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ALDECIR DE OLIVEIRA RODRIGUES
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ALBA VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA
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PAULO DA SILVA SANTANA
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OTAVIO CELESTE MARTINS
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ORLANDO WEYH
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NEUZA MARIA BRAGA PAIVA
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MARINA BRITO DE ASSIS
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MARICELMA ALMEIDA CHAVES
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MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA
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MARIA TEREZA DE SOUZA LAMOTA
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MARIA DE LOURDES KEMPER
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NILDA TEIXEIRA DOS SANTOS
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NILDA CLARA SANTIAGO DE OLIVEIRA
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MARILEIDE SANTOS FARIA
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MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
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ALICE ESMERALDA DA SILVA RAGNINI
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ALBERTO ALVES TEIXEIRA
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MARIA DO CARMO RAMOS MOREIRA
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MARIA DO CARMO FREIRE DOS SANTOS
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MARIA DO CARMO DOS SANTOS OLIVEIRA
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IDMER DA SILVA GERALDO
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IFIGENIA GOMES LOPES
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ILDA FONSECA DE SOUZA
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ILDA WACHTEL DE CHAVES
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ILDO MUSSOI
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MARIA DE LOUDES SANTOS DA SILVA
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MARIA DE NAZARE SILVA BELEM
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MARIA DE SOUZA PEREIRA
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MARIL DILCE LOBATO DE CASTRO
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IAMAR FERREIRA PAES
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NERCI GOMES
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NERLY DA SILVA SACOMAN
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NERY JOSE DA SILVA
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NEUSA ROSA DA SILVA
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MARIO PINHEIRO VIRGOLINO
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MARISTELA CASARA PENEDO MOHAMED
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MARIVONI DAMBROS BALBINOT
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MARIZA NOBREGA DO NASCIMENTO
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MARLEIDE SCHWINGER
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MARLENE CABRAL NUNES DE LIMA
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LINDRACI DE SANTANA CAMARGO
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LOIDE BUARO PESSOA PEREIRA
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LOUDES CONDE SHOCKNESS ALFONSIN
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LOURDES FERREIRA VEIGA SCHNEIDER
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LUCENIR RAMOS DA LUZ
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LUCIA RIBEIRO DE PAIVA
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LUCINEI APARECIDA MOREIRA
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LUIS FERNANDO SERIGHELLI
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LUIZ EMIDIO DA SILVA
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LUIZ FLORENCIO DE SOUZA
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ELIZABETH COELHO LEAL ZANATTA
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ELIZABETH MUNIZ DE MACEDO
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ELIZABETH PEREIRA AS SILVA
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ELIZABETE ROCHA CAVASIN
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ELIZABETH ROCHA LIMA
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ELIZETE SANTIAGO FERREIRA
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ELIZETH COELHO LEAL
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ELIZEU VIEIRA TORRES
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ELZA DA GRAÇA DE OLIVEIRA
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ELZA ITULO DELGADO
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ELIZABETE LOPES GARCIA
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MARLENE GUIMARAES SANTOS
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MARLI ADORNO DOS SANTOS
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MARLI MUNIZ DE OLIVEIRA MOREIRA
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MARLI TEREZINHA FETISCH
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MARLUCE EREIRA GONCALVES
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ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DO CARMO
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MARIA CRISTIANA GOMES SALES
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MARIA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA
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MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
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ROSILDA SHOCKNESS
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ELZA PEREIRA DA COSTA
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ELZA SABAINI FERNANDES
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ENIVALDO DE OLIVEIRA
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JOÃO LOPES DA SILVA
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JOÃO MUNIZ DA SILVA NETO
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JORGE ASSUNÇÃO EVANGELISTA
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JORGE EDUARDO DA SILVA
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JOSE ALVES FONSECA FILHO
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JOSE DE SOUZA FILHO
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JOSE NENO FERREIRA
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JOSE PALOSCHI
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JOSE TEURO TUSTUMI
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OLICEIA COLICHESKI BUCARTH
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ORCI LUIZ SCHAEFER
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SIRIA MARIA ALBINO DA COSTA
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TSUNEMI YAMADA BARBOSA
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VERA JOSE TRAJANO DOS SANTOS
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MARIA DE FATIMA SIQUEIRA GADELHA
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VERA LUCIA POLIMENO PINHO
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LUIZ ORMIDIO DA SILVA
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LUIZA FERREIRA TAVARES
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MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA
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MARIA ARLETE PANTOJA DE CARVALHO
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MARIA AUXILIADORA LEITE
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MARIA AUXILIADORA MODESTO DE SANTANA
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MARIA BERNADETE SCMOLLER DE SOUZA
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IRENE MENEZES AMORIM
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IRENE RODRIGUES HEMCHEMAIER
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IRINEU SENEM
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IRIS JOSE DUARTE FILHO
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IRISMAR COSTA DOS SANTOS
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IRMA PEREIRA GOMES
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ISABEL APARECIDA HILARIO PEREIRA
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SONIA MARIA DE FREISTAS BELLO
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NEIDE DE OLIVEIRA LEAL
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NEIDIANE MELO DE ASSIS
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NEIVA GASPARETTO DOS REIS
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NELCI LUDWIG MARIANO
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NELMA OLIVEIRA SOUTO DORIA
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MARLENA FERNANDES RAMOS
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ROSIMERY MARQUES RAMOS
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SILVIA RAQUEL FRANCO LIMA
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SIRLEY APARECIDA SESTITO
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SIRLEY DE FATIMA RIBEIRO
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SOLANGE CANTON GULARTE
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SOLANGE TELLES ARAUJO
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SOLANGE VIEIRA FERNANDES
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SONIA CRISTINA DA SILVA SANTOS
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SONIA MARIA FERREIRA ABRÃO
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GIRLENE LOPES AMORIM
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GIVANETE APARECIDA DE BRITO
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GLACI TEREZINHA ROCKENBACH VALIM
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GLAUCIA MARIA DUTRA DAMASCENO
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GRACY MARQUES DA SILVA
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GUIOMAR OTILIA RODRIGUES JUNQUEIRA
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HAMILTON CARVALHO DA COSTA
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HERCLUS ANTONIO COELHO DE LIMA
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MARIA CARMEN DA SILVA
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MARIA CLEIDE DA SILVA
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MARIA CONCEIÇÃO CHAVES LEITÃO
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MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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MARIA CRISTINA DE BARROS SARDINHA
Os valores da GEAD estão disponíveis na conta judicial na Caixa Econômica Federal. Para ter acesso basta comparecer pessoalmente munidos de documentos pessoais.
O pagamento da GEAD é mais uma conquista do Sindsef em prol dos servidores, que ingressou com Mandado de Segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ), contra a decisão da AGU que mantinha o entendimento de que somente os professores graduados possuíam o direito ao recebimento da GEAD e excluindo os professores do Ex-Território de Rondônia. Na decisão, a 3ª Seção do STJ reconheceu que todos os professores, independentemente de graduação, possuem o direito de receber as diferenças da GEAD.