Coluna do ServidorGeral 30/01/2017
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Liberado pagamento da GEAD para mais de 170 professores; confira lista

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO informa que está liberado o pagamento da Gratificação de Docência (GEAD) a mais 170 professores do ex-Território, que consta na lista a baixo relacionados:

CONFIRA OS NOMES:

GENIVAL PEREIRA TAVARES
GENI CARDOSO RIBEIRO
GAUDENCIA FERREIRA DA FONSECA
GECILDA MARIA DE OLIVEIRA
GEIZA DA SILVA PEREIRA
CELESTE FERREIRA RODRIGUES
CELI SOARES MOREIRA
FATIMA APARECIDA NOTARO
ROSE MARIE YUQUIE OSHIRO BARBOSA
FATIMA APARECIDA NOTARO
ROSANGELA SANTOS DA SILVA
RITA DE CASSIA GOMES DA LUZ
RITA RIOS LOPES DE VASCONCELOS
ROBERTO RIVERO ABDELNOUR
RODNEI LOPES PEDROSO
RONITA TIEGS FERREIRA
ROSA MARIA DE OLIVEIRA AMARAL
ROSANE DA CUNHA NABÃO
CEDILEIA PEZZIN VIGUINI MOURA DA SILVA
CATARINA DA ROCHA VIEIRA SILVA
GENOVEVA BRASILINA SOARES
CARMEM JUSTINIANO MORENO VIEIRA
MIRIAN PINHEIRO
MIRIAN RAQUEL ROMERO FERNANDES
MIRTA MOYE
MIRYAM ATHIAS DE SOUZA
NAIR AUTA GUIMARAES DA SILVA
NAIR PIRES CASULA
NARLUCE MARIA GOIS
NEUZA MEIRELES DE SOUZA
CELIA APARECIDA ORLANDI DA COSTA
CELSO ALBURQUERQUE DE ATHAYDE
CELSON GONCALVES DA SILVA
CIRLEI FANTIN MARTINELI
CIRLENE MARIA PINHO DE GODOY
CLARICE LOPES RASQUERI NOGUEIRA
CLARICE MUNIZ DE SOUZA
MIRIAM APARECIDA DE OLIVEIRA REZINO
MIRIAN CUELLAR LOBO MERCADO
AIRTON DE SOUZA CHAVES
ALDECIR DE OLIVEIRA RODRIGUES
ALBA VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA
PAULO DA SILVA SANTANA
OTAVIO CELESTE MARTINS
ORLANDO WEYH
NEUZA MARIA BRAGA PAIVA
MARINA BRITO DE ASSIS
MARICELMA ALMEIDA CHAVES
MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA
MARIA TEREZA DE SOUZA LAMOTA
MARIA DE LOURDES KEMPER
NILDA TEIXEIRA DOS SANTOS
NILDA CLARA SANTIAGO DE OLIVEIRA
MARILEIDE SANTOS FARIA
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
ALICE ESMERALDA DA SILVA RAGNINI
ALBERTO ALVES TEIXEIRA
MARIA DO CARMO RAMOS MOREIRA
MARIA DO CARMO FREIRE DOS SANTOS
MARIA DO CARMO DOS SANTOS OLIVEIRA
IDMER DA SILVA GERALDO
IFIGENIA GOMES LOPES
ILDA FONSECA DE SOUZA
ILDA WACHTEL DE CHAVES
ILDO MUSSOI
MARIA DE LOUDES SANTOS DA SILVA
MARIA DE NAZARE SILVA BELEM
MARIA DE SOUZA PEREIRA
MARIL DILCE LOBATO DE CASTRO
IAMAR FERREIRA PAES
NERCI GOMES
NERLY DA SILVA SACOMAN
NERY JOSE DA SILVA
NEUSA ROSA DA SILVA
MARIO PINHEIRO VIRGOLINO
MARISTELA CASARA PENEDO MOHAMED
MARIVONI DAMBROS BALBINOT
MARIZA NOBREGA DO NASCIMENTO
MARLEIDE SCHWINGER
MARLENE CABRAL NUNES DE LIMA
LINDRACI DE SANTANA CAMARGO
LOIDE BUARO PESSOA PEREIRA
LOUDES CONDE SHOCKNESS ALFONSIN
LOURDES FERREIRA VEIGA SCHNEIDER
LUCENIR RAMOS DA LUZ
LUCIA RIBEIRO DE PAIVA
LUCINEI APARECIDA MOREIRA
LUIS FERNANDO SERIGHELLI
LUIZ EMIDIO DA SILVA
LUIZ FLORENCIO DE SOUZA
ELIZABETH COELHO LEAL ZANATTA
ELIZABETH MUNIZ DE MACEDO
ELIZABETH PEREIRA AS SILVA
ELIZABETE ROCHA CAVASIN
ELIZABETH ROCHA LIMA
ELIZETE SANTIAGO FERREIRA
ELIZETH COELHO LEAL
ELIZEU VIEIRA TORRES
ELZA DA GRAÇA DE OLIVEIRA
ELZA ITULO DELGADO
ELIZABETE LOPES GARCIA
MARLENE GUIMARAES SANTOS
MARLI ADORNO DOS SANTOS
MARLI MUNIZ DE OLIVEIRA MOREIRA
MARLI TEREZINHA FETISCH
MARLUCE EREIRA GONCALVES
ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DO CARMO
MARIA CRISTIANA GOMES SALES
MARIA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA
MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
ROSILDA SHOCKNESS
ELZA PEREIRA DA COSTA
ELZA SABAINI FERNANDES
ENIVALDO DE OLIVEIRA
JOÃO LOPES DA SILVA
JOÃO MUNIZ DA SILVA NETO
JORGE ASSUNÇÃO EVANGELISTA
JORGE EDUARDO DA SILVA
JOSE ALVES FONSECA FILHO
JOSE DE SOUZA FILHO
JOSE NENO FERREIRA
JOSE PALOSCHI
JOSE TEURO TUSTUMI
OLICEIA COLICHESKI BUCARTH
ORCI LUIZ SCHAEFER
SIRIA MARIA ALBINO DA COSTA
TSUNEMI YAMADA BARBOSA
VERA JOSE TRAJANO DOS SANTOS
MARIA DE FATIMA SIQUEIRA GADELHA
VERA LUCIA POLIMENO PINHO
LUIZ ORMIDIO DA SILVA
LUIZA FERREIRA TAVARES
MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA
MARIA ARLETE PANTOJA DE CARVALHO
MARIA AUXILIADORA LEITE
MARIA AUXILIADORA MODESTO DE SANTANA
MARIA BERNADETE SCMOLLER DE SOUZA
IRENE MENEZES AMORIM
IRENE RODRIGUES HEMCHEMAIER
IRINEU SENEM
IRIS JOSE DUARTE FILHO
IRISMAR COSTA DOS SANTOS
IRMA PEREIRA GOMES
ISABEL APARECIDA HILARIO PEREIRA
SONIA MARIA DE FREISTAS BELLO
NEIDE DE OLIVEIRA LEAL
NEIDIANE MELO DE ASSIS
NEIVA GASPARETTO DOS REIS
NELCI LUDWIG MARIANO
NELMA OLIVEIRA SOUTO DORIA
MARLENA FERNANDES RAMOS
ROSIMERY MARQUES RAMOS
SILVIA RAQUEL FRANCO LIMA
SIRLEY APARECIDA SESTITO
SIRLEY DE FATIMA RIBEIRO
SOLANGE CANTON GULARTE
SOLANGE TELLES ARAUJO
SOLANGE VIEIRA FERNANDES
SONIA CRISTINA DA SILVA SANTOS
SONIA MARIA FERREIRA ABRÃO
GIRLENE LOPES AMORIM
GIVANETE APARECIDA DE BRITO
GLACI TEREZINHA ROCKENBACH VALIM
GLAUCIA MARIA DUTRA DAMASCENO
GRACY MARQUES DA SILVA
GUIOMAR OTILIA RODRIGUES JUNQUEIRA
HAMILTON CARVALHO DA COSTA
HERCLUS ANTONIO COELHO DE LIMA
MARIA CARMEN DA SILVA
MARIA CLEIDE DA SILVA
MARIA CONCEIÇÃO CHAVES LEITÃO
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
MARIA CRISTINA DE BARROS SARDINHA

Os valores da GEAD estão disponíveis na conta judicial na Caixa Econômica Federal. Para ter acesso basta comparecer pessoalmente munidos de documentos pessoais.

O pagamento da GEAD é mais uma conquista do Sindsef em prol dos servidores, que ingressou com Mandado de Segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ), contra a decisão da AGU que mantinha o entendimento de que somente os professores graduados possuíam o direito ao recebimento da GEAD e excluindo os professores do Ex-Território de Rondônia. Na decisão, a 3ª Seção do STJ reconheceu que todos os professores, independentemente de graduação, possuem o direito de receber as diferenças da GEAD.

 

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