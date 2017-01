Liberado pagamento da GEAD para mais de 170 professores; confira lista

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO informa que está liberado o pagamento da Gratificação de Docência (GEAD) a mais 170 professores do ex-Território, que consta na lista a baixo relacionados:

CONFIRA OS NOMES:

GENIVAL PEREIRA TAVARES GENI CARDOSO RIBEIRO GAUDENCIA FERREIRA DA FONSECA GECILDA MARIA DE OLIVEIRA GEIZA DA SILVA PEREIRA CELESTE FERREIRA RODRIGUES CELI SOARES MOREIRA FATIMA APARECIDA NOTARO ROSE MARIE YUQUIE OSHIRO BARBOSA FATIMA APARECIDA NOTARO ROSANGELA SANTOS DA SILVA RITA DE CASSIA GOMES DA LUZ RITA RIOS LOPES DE VASCONCELOS ROBERTO RIVERO ABDELNOUR RODNEI LOPES PEDROSO RONITA TIEGS FERREIRA ROSA MARIA DE OLIVEIRA AMARAL ROSANE DA CUNHA NABÃO CEDILEIA PEZZIN VIGUINI MOURA DA SILVA CATARINA DA ROCHA VIEIRA SILVA GENOVEVA BRASILINA SOARES CARMEM JUSTINIANO MORENO VIEIRA MIRIAN PINHEIRO MIRIAN RAQUEL ROMERO FERNANDES MIRTA MOYE MIRYAM ATHIAS DE SOUZA NAIR AUTA GUIMARAES DA SILVA NAIR PIRES CASULA NARLUCE MARIA GOIS NEUZA MEIRELES DE SOUZA CELIA APARECIDA ORLANDI DA COSTA CELSO ALBURQUERQUE DE ATHAYDE CELSON GONCALVES DA SILVA CIRLEI FANTIN MARTINELI CIRLENE MARIA PINHO DE GODOY CLARICE LOPES RASQUERI NOGUEIRA CLARICE MUNIZ DE SOUZA MIRIAM APARECIDA DE OLIVEIRA REZINO MIRIAN CUELLAR LOBO MERCADO AIRTON DE SOUZA CHAVES ALDECIR DE OLIVEIRA RODRIGUES ALBA VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA PAULO DA SILVA SANTANA OTAVIO CELESTE MARTINS ORLANDO WEYH NEUZA MARIA BRAGA PAIVA MARINA BRITO DE ASSIS MARICELMA ALMEIDA CHAVES MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA MARIA TEREZA DE SOUZA LAMOTA MARIA DE LOURDES KEMPER NILDA TEIXEIRA DOS SANTOS NILDA CLARA SANTIAGO DE OLIVEIRA MARILEIDE SANTOS FARIA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALICE ESMERALDA DA SILVA RAGNINI ALBERTO ALVES TEIXEIRA MARIA DO CARMO RAMOS MOREIRA MARIA DO CARMO FREIRE DOS SANTOS MARIA DO CARMO DOS SANTOS OLIVEIRA IDMER DA SILVA GERALDO IFIGENIA GOMES LOPES ILDA FONSECA DE SOUZA ILDA WACHTEL DE CHAVES ILDO MUSSOI MARIA DE LOUDES SANTOS DA SILVA MARIA DE NAZARE SILVA BELEM MARIA DE SOUZA PEREIRA MARIL DILCE LOBATO DE CASTRO IAMAR FERREIRA PAES NERCI GOMES NERLY DA SILVA SACOMAN NERY JOSE DA SILVA NEUSA ROSA DA SILVA MARIO PINHEIRO VIRGOLINO MARISTELA CASARA PENEDO MOHAMED MARIVONI DAMBROS BALBINOT MARIZA NOBREGA DO NASCIMENTO MARLEIDE SCHWINGER MARLENE CABRAL NUNES DE LIMA LINDRACI DE SANTANA CAMARGO LOIDE BUARO PESSOA PEREIRA LOUDES CONDE SHOCKNESS ALFONSIN LOURDES FERREIRA VEIGA SCHNEIDER LUCENIR RAMOS DA LUZ LUCIA RIBEIRO DE PAIVA LUCINEI APARECIDA MOREIRA LUIS FERNANDO SERIGHELLI LUIZ EMIDIO DA SILVA LUIZ FLORENCIO DE SOUZA ELIZABETH COELHO LEAL ZANATTA ELIZABETH MUNIZ DE MACEDO ELIZABETH PEREIRA AS SILVA ELIZABETE ROCHA CAVASIN ELIZABETH ROCHA LIMA ELIZETE SANTIAGO FERREIRA ELIZETH COELHO LEAL ELIZEU VIEIRA TORRES ELZA DA GRAÇA DE OLIVEIRA ELZA ITULO DELGADO ELIZABETE LOPES GARCIA MARLENE GUIMARAES SANTOS MARLI ADORNO DOS SANTOS MARLI MUNIZ DE OLIVEIRA MOREIRA MARLI TEREZINHA FETISCH MARLUCE EREIRA GONCALVES ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DO CARMO MARIA CRISTIANA GOMES SALES MARIA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO ROSILDA SHOCKNESS ELZA PEREIRA DA COSTA ELZA SABAINI FERNANDES ENIVALDO DE OLIVEIRA JOÃO LOPES DA SILVA JOÃO MUNIZ DA SILVA NETO JORGE ASSUNÇÃO EVANGELISTA JORGE EDUARDO DA SILVA JOSE ALVES FONSECA FILHO JOSE DE SOUZA FILHO JOSE NENO FERREIRA JOSE PALOSCHI JOSE TEURO TUSTUMI OLICEIA COLICHESKI BUCARTH ORCI LUIZ SCHAEFER SIRIA MARIA ALBINO DA COSTA TSUNEMI YAMADA BARBOSA VERA JOSE TRAJANO DOS SANTOS MARIA DE FATIMA SIQUEIRA GADELHA VERA LUCIA POLIMENO PINHO LUIZ ORMIDIO DA SILVA LUIZA FERREIRA TAVARES MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA MARIA ARLETE PANTOJA DE CARVALHO MARIA AUXILIADORA LEITE MARIA AUXILIADORA MODESTO DE SANTANA MARIA BERNADETE SCMOLLER DE SOUZA IRENE MENEZES AMORIM IRENE RODRIGUES HEMCHEMAIER IRINEU SENEM IRIS JOSE DUARTE FILHO IRISMAR COSTA DOS SANTOS IRMA PEREIRA GOMES ISABEL APARECIDA HILARIO PEREIRA SONIA MARIA DE FREISTAS BELLO NEIDE DE OLIVEIRA LEAL NEIDIANE MELO DE ASSIS NEIVA GASPARETTO DOS REIS NELCI LUDWIG MARIANO NELMA OLIVEIRA SOUTO DORIA MARLENA FERNANDES RAMOS ROSIMERY MARQUES RAMOS SILVIA RAQUEL FRANCO LIMA SIRLEY APARECIDA SESTITO SIRLEY DE FATIMA RIBEIRO SOLANGE CANTON GULARTE SOLANGE TELLES ARAUJO SOLANGE VIEIRA FERNANDES SONIA CRISTINA DA SILVA SANTOS SONIA MARIA FERREIRA ABRÃO GIRLENE LOPES AMORIM GIVANETE APARECIDA DE BRITO GLACI TEREZINHA ROCKENBACH VALIM GLAUCIA MARIA DUTRA DAMASCENO GRACY MARQUES DA SILVA GUIOMAR OTILIA RODRIGUES JUNQUEIRA HAMILTON CARVALHO DA COSTA HERCLUS ANTONIO COELHO DE LIMA MARIA CARMEN DA SILVA MARIA CLEIDE DA SILVA MARIA CONCEIÇÃO CHAVES LEITÃO MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA MARIA CRISTINA DE BARROS SARDINHA

Os valores da GEAD estão disponíveis na conta judicial na Caixa Econômica Federal. Para ter acesso basta comparecer pessoalmente munidos de documentos pessoais.

O pagamento da GEAD é mais uma conquista do Sindsef em prol dos servidores, que ingressou com Mandado de Segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ), contra a decisão da AGU que mantinha o entendimento de que somente os professores graduados possuíam o direito ao recebimento da GEAD e excluindo os professores do Ex-Território de Rondônia. Na decisão, a 3ª Seção do STJ reconheceu que todos os professores, independentemente de graduação, possuem o direito de receber as diferenças da GEAD.