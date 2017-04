Liderança do SINDSEF se reúne para definições da greve geral no dia 28

No sábado (22), a diretoria do SINDSEF (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia) se reuniu para deliberações necessárias a Greve Geral que será realizada nesta sexta-feira (28). O movimento que ocorrerá em âmbito nacional pretende paralisar as atividades nas escolas, universidades e nos órgãos públicos municipais, estaduais e federais em protesto contra as reformas da Previdência, Trabalhista e a retirada de direitos imposta nas medidas de autoria do Governo Michel Temer.

Em Porto Velho, a paralisação nacional terá concentração às 08 horas, na Praça das Três Caixas D’Água e contará com reforço de caravanas de servidores vindos de Ariquemes, Itapuã, Candeias e Guajará-Mirim.

O dia nacional de paralisação conta com a aprovação e adesão da maioria dos servidores federais ativos e aposentados, conforme foi aprovação em reuniões realizadas pelo SINDSEF nos órgãos públicos em Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã, Guajará-Mirim e Nova Mamoré. A partir desta segunda-feira (24), o sindicato vai percorrer os demais municípios para a greve geral.

Mais de 20 entidades sindicais e movimentos sociais, que compõem Fórum das Entidades dos Trabalhadores de Rondônia – FETRARON, também confirmam a participação de suas categorias, em manifestações programadas para ocorrer em todo Estado de Rondônia. O Fórum é liderado pelo SINDSEF, OAB, SINDUR e APOMETRON.