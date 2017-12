Lindomar Garçon agradece pelo início dos trabalhos de encascalhamento da Rodovia 458 e Travessão B20 que liga o Distrito de Triunfo a Alto Paraíso

Uma comissão de produtores rurais, lideranças e moradores da BR 458, que liga o Distrito de Triunfo ao município de Alto Paraíso, fizeram questão de agradecer o empenho do Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO) para a recuperação, com encascalhamento, da Estrada 458.

“O encascalhamento é de extrema necessidade, pois no período de chuva forte nenhum veículo trafega por aqui. As obras já iniciaram e temos muito a agradecer ao nosso Deputado Garçon”, afirmou Sr. Alcindo, morador da BR 458.

O ex-vereador Beta, de Alto Paraíso, disse que o trecho da 458 foi patrolado e não foi colocado cascalho, e como a BR é a espinha dorsal da malha viária do município de Alto Paraíso e do Distrito de Triunfo, a preocupação aumenta, pois o inverno amazônico já está iniciando.

“Hoje já podemos ver as máquinas trabalhando conforme a reivindicação da comissão. Somos gratos ao Governador Confúcio Moura, ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Maurão de Carvalho, ao Diretor Geral do DER, Ezequiel Neiva e ao nosso Deputado Federal Lindomar Garçon, por terem se sensibilizado com nossas reivindicações”, finalizou Beta, integrante daquela comissão.