Lindomar Garçon anuncia a estadualização do transporte escolar em Candeias

A partir de hoje, os alunos que usam o transporte escolar para chegar até as escolas em Candeias do Jamari-RO, nas comunidades de Triunfo, Flor do Amazonas, Distrito de Nova Samuel, BR e as Linhas de acesso até a sede do município, contarão com o transporte escolar contratado pelo governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC.