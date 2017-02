Lindomar Garçon é eleito vice-presidente da comissão especial que classifica rodeios e vaquejadas como patrimônio artístico cultural

Foi instalada nesta quarta-feira (15), na Câmara dos Deputados, a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição (PEC 270/16) que classifica rodeios e vaquejadas e suas expressões artístico-culturais como patrimônio imaterial brasileiro.

O deputado federal Lindomar Garçon (PRB-RO) foi eleito vice-presidente da comissão, e Paulo Azi (DEM-BA) será o relator

dos trabalhos.

A importância é de preservar a cultura do norte e nordeste, respeitando as tradições e nossas raízes. O povo amante deste esporte tem no nosso tradicional rodeio e vaquejada uma expressão, uma manifestação popular artística. Ao longo dos anos, sua evolução fortaleceu toda uma cadeia produtiva de artesãos, músicos, vaqueiros e tratadores. A vaquejada cresceu e, além de ser uma forma de manifestação tradicional do povo, também é uma atividade econômica que gera muitos empregos.

O deputado Lindomar Garçon, que foi eleito vice-presidente, lembrou sobre a relevância do debate sobre o tema. “Nossa ideia é ouvir diversas entidades, sejam as que defendem o rodeio e as vaquejadas, sejam as que se posicionam a favor da sua proibição, para que possamos aprofundar o debate sobre o tema e fazer com que a própria sociedade, que acompanha os trabalhos da Câmara dos Deputados, possa ter uma ideia daquilo que se está tratando e possa também formar o seu juízo de valor”, finalizou.