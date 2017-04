Lindomar Garçon recorre ao Ministro da Justiça para evitar conflito entre índios e agricultores

Preocupado com o possível conflito entre índios e os agricultores que moram nas propriedades agrícolas da gleba Igarapé Baixo Candeias, inserida no município de Porto Velho, compreendendo o Ramal Maria do Conga, Linha 9, 27, 43 em Candeias do Jamari, Lindomar Garçon, em audiência com o Ministro da Justiça Osmar Serraglio, explanou a real situação daqueles agricultores que diante de interesse por parte da FUNAI da área onde vivem, foi feito o bloqueio da referida gleba e de suas parcelas, causando grande tensão e comoção aos agricultores.

O Parlamentar solicitou intervenção do Ministério da Justiça para interceder junto à FUNAI e assim realizar o desbloqueio das terras de forma pacífica, de modo que nem os agricultores, que vivem naquela região a muito tempo, e os indígenas entrem em confronto.

Estavam presentes na reunião no Ministério da Justiça em Brasília o Coordenador Geral de Geoprocessamento da FUNAI, José Antônio de Sá e o Diretor de Proteção Territorial das Terras Indígenas, Manoel Junior e ficou definido que as comunidades atingidas pelo bloqueio e a FUNAI local poderão buscar um entendimento para que a FUNAI nacional possa tecnicamente analisar e de acordo com o que determina a lei, fazer o desbloqueio das terras pretendidas.

O Deputado Federal Lindomar Garçon, em comum acordo com a Câmara Municipal de Candeias, EMATER, Prefeitura, Terra Legal e Representantes dos produtores rurais da área bloqueada, protocolou Ofício Nº 262/2017 – GAB/LG no Ministério da Justiça e o Ofício nº 278/2017 – GAB/LG na Fundação Nacional do Índio para cobrar destas autoridades uma solução para o problema o mais breve possível afim de se evitar uma guerra entre agricultores e indígenas.

“Centenas de famílias foram surpreendidas com o bloqueio de suas propriedades pela FUNAI. Houve uma grande reação por parte das famílias que ali moram, para se ter uma ideia, trata-se de uma região que habitam agricultores a décadas no projeto denominado Bacia Leiteira, ” afirmou o Deputado Federal Lindomar Garçon ao Ministro e aos Representantes da FUNAI.