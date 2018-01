Luiz Cláudio anuncia a aprovação da Lei que autoriza renegociação de dívidas rurais

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO), durante todo o seu mandato, lutou para que o homem do campo pudesse renegociar suas dívidas e quitar seus débitos de forma parcelada.

Na última terça-feira, 09, o governo federal sancionou a Lei 13.606 que autoriza essa quitação e ainda a renegociação das dívidas dos produtores rurais junto ao Banco da beneficiará cerca de 14 mil produtores rurais de Rondônia que estavam com dificuldades financeiras para quitar ou renegociar as dívidas junto ao Banco da Amazônia(BASA).

Pelo artigo 18 da Lei 13.606/2018, os produtores rurais rondonienses terão até 27 de dezembro deste ano para a liquidação ou renegociação de suas dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2011 com o BASA, através de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte(FNO).

Publicidade

Essa lei ainda prevê desconto para os produtores rurais inadimplentes até 31 dezembro de 2017.A Lei 13.606 está publicada na edição de hoje, 10 de janeiro de 2018 do Diário Oficial da União.