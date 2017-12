Luiz Cláudio anuncia a aprovação do projeto que revisa remuneração de lotéricos

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO), anunciou a aprovação do PL 7306 que reajustou aos lotéricos o recebimento dos boletos. O parlamentar articulou com todos os partidos essa aprovação, por entender que as lotéricas sempre levam prejuízos nas cobranças, recebendo centavos por operação, enquanto os bancos ganham muito mais pela mesma atividade.

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou substitutivo do deputado Júlio Cesar (PSD-PI) para o Projeto de Lei 7306/17, que reajusta valores pagos pela Caixa Econômica Federal (CEF) aos permissionários lotéricos pelo recebimento de boletos, faturas de concessionárias de serviço público e outros convênios. A matéria será enviada ao Senado Federal.

Publicidade

De acordo com o substitutivo, os lotéricos receberão 0,8% sobre o valor de face de boletos e faturas, sendo o mínimo de R$ 1,06 por boleto e o máximo de R$ 3,14.

“Agora, fizemos justiça com os lotéricos que vinham sofrendo, muitas vezes pensando em fechar suas portas porque essa atividade só lhes dava prejuízo”, finalizou.