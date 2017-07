Luiz Cláudio anuncia a reinauguração da BR -425

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) conclama a população dos municípios de Guajará-mirim e Nova Mamoré para o próximo dia 30, sexta-feira, para a reinauguração da BR-425. Segundo o parlamentar esse é um dos trechos de BRs federais em melhores condições para o tráfego.

Na reinauguração no próximo dia 30, Luiz Cláudio está levando o diretor geral do Dnit, Walter Casimiro, Superintendente do órgão em Rondônia, Sérgio Mammany, o senador Ivo Cassol e demais autoridades locais. Tanto em Nova Mamoré quanto em Guajará-mirim, haverá uma solenidade de homenagem ao diretor do DNIT pelas duas Câmaras de vereadores.

O parlamentar lembra que juntamente com o senador Ivo Cassol, liberou recursos na ordem de R$ 3 milhões de reais para a recuperação dessa importante rodovia. Além disso, Cláudio anuncia outros projetos como a construção do novo Porto e a iluminação do trevo ligando até a universidade federal, acabando com os transtornos que assustam os pais e os universitários.