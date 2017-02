Luiz Cláudio anuncia a suspensão da importação do Café do Vietnã para o Brasil

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO), participou hoje no Palácio do Planalto e no Ministério da Indústria e Comércio de importante reunião com parlamentares de Rondônia e de vários estados brasileiros, discutindo com os ministros a suspensão da Instrução Normativa que viabiliza a importação de café do Vietnã.

O parlamentar protestou nas duas reuniões com os ministros, demonstrando o absurdo que seria, uma vez que os agricultores do país poderiam ter um prejuízo incalculável na hora de colher e vender o seu produto.

“Daqui há 60 dias iremos colher café em todo o Brasil, principalmente em Rondônia e não podemos desmotivar o nosso agricultor com redução de preços”, frisou

Já no final da noite, Luiz Cláudio recebeu a informação vinda do Palácio do Planalto de que a Instrução Normativa está suspensa, proporcionando assim uma grande vitória aos parlamentares que foram protestar contra a atitude impensada do ministro da agricultura Blairo Maggi.

“Agora, os nossos agricultores poderão colher e vender os seus produtos por um preço justo”, finalizou.