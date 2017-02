Luiz Cláudio anuncia que Ministério da Agricultura poderá não mais importar café de outros países

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) fez uma pressão, juntamente com outros parlamentares sobre a decisão do ministro da agricultura, Blairo Maggi em importar café verde do Peru, Vietnam e da Etiópia para o Brasil.

Para o parlamentar, essa medida prejudicaria os cafeicultores brasileiros, principalmente os de Rondônia que plantam um dos melhores cafés do mundo, o Conilon.

“Nós temos uma boa qualidade do nosso café e os produtores investiram muito para que isso fosse realidade”, frisou.

O parlamentar, demonstrou ao ministro Maggi que essa importação iria prejudicar todos os produtores que investiram em um café de qualidade e essa atitude não justificaria de modo algum a necessidade da importação.

Luiz Cláudio conseguiu anular, no momento, o ato do ministro e os produtores do Brasil e de Rondônia poderão vender o seu produto ao seu próprio país.

“Com essa atitude, daqui a pouco os agricultores que vão iniciar a sua colheita, poderão garantir os preços dos seus produtos ao mercado, trazendo também, a motivação para continuarem plantação e trazendo divisas econômicas”, finalizou.