Luiz Cláudio assegura recursos federais também para o viaduto ” Três e meio”

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) participa da inauguração do viaduto da três e meio, juntamente com o ministro dos transportes Maurício Quintela, às 9:30h em Porto Velho. Após isso, ele participa das solenidades do Termo de Compromisso para reformas, ampliação de construção de aeroportos regionais em vários municípios de Rondônia.

Luiz Cláudio disse que assegurou para a realização da construção e entrega da obra do viaduto três e meio, cerca de R$ 8 milhões de reais, assim como tem feito nos outros viadutos já entregues à população que esperava vários anos e sofria com lama e poeira na área dos viadutos.

Publicidade

Foram vários anos que muita gente enganou a população. Quando entrei, a primeira bandeira foi voltada para essas obras, que agora se concretiza”, frisou.

O parlamentar disse que ouviu do próprio ministro Quintela que antes do meio do ano que vem o último viaduto será entregue, concluindo de vez mais uma etapa e as promessas feitas pelo próprio governo federal a bancada federal.

Cláudio disse ainda que o senador Ivo Cassol desempenhou papel importante nesse processo, não só assegurando recursos para esse fim, como cobrando providências do próprio Ministério dos Transportes.

“Agora, vamos entregar mais uma etapa para o povo de Porto Velho que não aguentava mais tanta promessa”, finalizou.