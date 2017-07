Luiz Cláudio assegura recursos para iluminação da BR-364 do município de Candeias até a Unir

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO), juntamente com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, deputado estadual Ribamar Araújo, vereador Bengala e o Superintendente do DNIT em Rondônia, Sérgio Mammany, anunciou recursos oriundos do Orçamento Federal do DNIT nacional, na ordem de R$ 9,7 milhões para a iluminação da BR-364 do rio Candeias até a Unir num trecho de 22 quilômetros.

Luiz Cláudio disse que esse projeto de iluminação é inovador, porque apresenta uma tecnologia de ponta, com lâmpadas de Led e wi-fi em todos os postes que terão câmeras para o controle do trafego no trecho iluminado.

Na reunião com o prefeito Hildon Chaves e demais autoridades, Luiz Cláudio agradeceu a doação pela prefeitura da capital dos projetos objetivando a execução dessa obra.

O parlamentar disse que esteve com o ministro dos transportes, Maurício Quintela que ratificou a garantia dos recursos para esse fim, uma vez que nesse trecho da rodovia federal, muitos acidentes acontecem por falta de iluminação.

A tecnologia é a aliada desse novo projeto inovador, uma vez que nas horas em que não existem movimentos, as luzes diminuem, proporcionando economia nos gastos com a energia elétrica para os munícipes e na medida em que os transeuntes e carros passam, as luminárias atingem sua capacidade máxima de iluminação dando segurança para quem trafega na rodovia. Segundo Luiz Cláudio, Ribamar Araújo fez a solicitação para esse projeto fosse estendido até o município de Candeias, após a ponte da cidade.

“Com essa iluminação moderna, nesse trecho, haverá maior segurança aos nossos acadêmicos tanto de faculdade particular como a universidade federal, além dos carros que passam por esses locais. Com isso também, diminui o índice de violência na área proporcionada pela escuridão”, finalizou.

O próximo passo é a análise técnica do projeto e com sua aprovação, o DNIT procederá o processo licitatório para que até o final do ano as obras sejam concluídas.

Nahoraonline