Luiz Cláudio barra a importação do café em defesa do setor produtivo

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO), disse que por ações parlamentares desenvolvidas por ele e por ser membro da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, em várias audiências com o ministro da agricultura Blairo Maggi, intercedeu a favor do cafeicultor brasileiro, buscando barrar a importação do café.

“Conseguimos barras a importação, mas, o produtor rural precisa vender logo seu produto, porque o preço se mantém em R$ 430 reais a saca. Mas, se o preço chegar a R$ 450, o parlamentar aconselha o agricultor a vender, para não correr o risco de o preço cair novamente”, frisou.

O parlamentar também atacou o Código Florestal Brasileiro, dizendo que tem muito pouco a ser comemorado. Para ele, já se passaram cinco anos de sua aprovação e mais treze anos de discussões entre os ambientalistas de um lado e do outro os agricultores, restando apenas de positivo o Cadastro Ambiental e a Regularização Ambiental da Propriedade, facilitando um pouco a situação dos produtores.

Segundo Luiz Cláudio, os impasses jurídicos continuam para dificultar ainda mais o setor produtivo. Para ele, é preciso retomar a discussão desse código, adequando-o a realidade das necessidades dos agricultores, beneficiando-os, sem causar impacto ambiental.

“ Ninguém quer incentivar desmatamento. Queremos produzir na área autorizada, mas, com tranquilidade e apoio do governo federal”, finalizou.

Nahoraonline