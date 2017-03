Luiz Cláudio cobra providências urgentes para recuperação da BR-364

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) desde janeiro deste ano que vem cobrando do Departamento nacional de rodagens (DNIT), providências para a total recuperação da BR-364 que apresenta no momento buracos em vários trechos da rodovia, principalmente entre os municípios de Jaru e Outro Preto.

“São muitos acidentes fatais que acontecem nesse pedaço de estrada. Além disso, em vários outros trechos, os buracos são enormes, prejudicando os motoristas de carros grandes e pequenos”, frisou.

O paramentar disse ao Superintendente do DNIT em Rondônia Sérgio Mamanny, desenvolveu a operação tapa-buraco, mas, tem recebido reclamações das pessoas que trafegam por ela.

“Se o serviço não está sendo bem feito, vou cobrar do órgão e das empresas que apresentem justificativas e ainda vou solicitar ao DNIT nacional que esclareça as razões de algum serviço mal feito, que tanto prejudica as pessoas que precisam dessa estrada.

Solicitei providências em Brasília para a instalação de balanças que possam aferir o peso real dos carros grandes que trefegam, porque podem estar prejudicando o asfalto com excesso de peso.

Além disso, solicite ainda e defendo a duplicação da BR-364 e a recuperação total de todos os trechos que apresentam problemas.

“Não podemos mais permitir que vidas sejam ceifadas por descaso e incompetência”, finalizou.