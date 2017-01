Luiz Cláudio comemora Medida Provisória beneficia agricultores e setor produtivo

O deputado federal Luiz Cláudio (PR_RO) comemorou a edição de Medida Provisória, publicada na última quinta-feira, 05, no “Diário Oficial da União” que cria o programa de regularização tributária. A medida valerá para pessoas e empresas com dívidas com a Receita Federal até novembro de 2016.

Segundo o parlamentar, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já havia anunciado, na semana passada, que o governo criaria o programa. Um dos principais focos da medida são empresas que tiveram prejuízos acumulados fortes.

As empresas poderão transformar o prejuízo em crédito e abater até 80% das suas dívidas tributárias. O restante será pago à vista ou dividido em um prazo de até 24 meses.

Para as empresas que trabalham com lucro presumido, as dívidas tributárias poderão ser pagas em um prazo mais longo, de até 96 meses.

Quando anunciou que o governo criaria o programa, o ministro havia afirmado que a ideia é que as empresas regularizem a situação com a Receita para poderem voltar para o mercado de crédito.

Luiz Cláudio disse que os pequenos agricultores poderão voltar a trabalhar e gerar emprego e renda, porque suas dívidas serão sanadas de forma que o governo federal possa melhorar a arrecadação, uma vez que mais impostos serão pagos pelos produtores daqui para frente.