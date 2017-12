Luiz Cláudio consegue recursos federais para a Emater de Rondônia

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) conseguiu descontigenciar os recursos de mais de R$ 4 milhões, para serem aplicados na compra de equipamentos para a Emater, onde serão utilizados na aquisição de 30 veículos Strada, 10 camionetes, 60 computadores com impressora e 400 tablets, objetivando atender os escritórios da Emater do Estado, dando maior condições para os extensionistas prestarem um serviço melhor e de qualidade ao produtor rural com a inclusão digital com informações mais precisas e céleres.

O parlamentar disse que esses recursos já estão empenhados e serão pagos de imediato para que o órgão possa utilizá-los para esse fim.

Luiz Cláudio conseguiu uma grande vitória para os produtores rurais porque já no final do ano, conseguiu liberar e empenhar os recursos.

Cláudio disse que desde que assumiu como parlamentar, sempre se empenhou em conseguir recursos federais para a área rural, privilegiando os produtores que são responsáveis pelo PIB brasileiro, contribuindo assim com o desenvolvimento da nossa economia.

Carlos Terceiro