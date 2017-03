Luiz Cláudio considera exagero a divulgação de frigoríficos com problemas

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO participou de audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado Federal, presidida pelo senador Ivo Cassol com a participação do ministro da agricultura, Blairo Maggi.

Dos 21 frigoríficos investigados, apenas 3 apresentaram alguns problemas e a ampla divulgação dessa operação está causando um prejuízo incalculável para o setor agropecuário e a economia do país.

Luiz Cláudio disse que a carne brasileira é uma das melhores do mundo e vários países compram há muitos anos nossa carne sem ter tido qualquer problema dessa natureza.

“Casos isolados acontecem e é preciso investigar e punir os culpados. O que não dá é para fazer com isso um circo generalizado prejudicando a todos os pecuaristas”, frisou.

Para o parlamentar o prejuízo é incalculável em cima de uma coisa pontual. “O Brasil tem controle rigoroso sobre os seus produtos através do SIF e não podemos jogar na lama todo esse trabalho.

Em Rondônia, o gado é todo vacinado e foram vencidas todas as barreiras sanitárias e não podemos ser engolidos por uma informação exagerada, causando queda nas vendas de carne de um setor responsável por desenvolvimento e geração de emprego e renda.