Luiz Cláudio defende o credenciamento imediato do hospital do Câncer de Rondônia

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO), defendeu o credenciamento do Hospital do Câncer da Amazônia, conhecido como Hospital de Barretos em Rondônia, que está em fase final da construção e conta com mais de 600 funcionários qualificados e equipamentos de última geração que serão implantados para atender a população de Rondônia, Acre, amazonas, Amapá e Roraima.

“Cada Estado entra com a sua cota parte para ajudar o hospital e o nosso estado paga apenas pelos seus atendimentos”, disse.

O ministro precisa definir logo esse credenciamento para não gerar prejuízos a população.

Quanto ao SUS, segundo o parlamentar, em nada afetará Rondônia, uma vez que não haverá diminuição dos repasses do SUS para a rede pública.

“É preciso acabar com essa polêmica e liberar o credenciamento, porque pessoas estão morrendo por essa terrível doença que afeta a todas as classes sociais, finalizou