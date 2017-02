Luiz Cláudio discursa na Câmara em defesa dos cafeicultores brasileiros

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) usou a tribuna da Câmara dos Deputados para protestar contra a atitude do ministro da agricultura, Blairo Maggi em importar café Conilon de outros países para “abastecer” o mercado brasileiro.

O parlamentar disse em seu discurso que na semana passada, havia feito um pedido ao ministro, juntamente com outros parlamentares de diversos estados e ele prometeu rever essa medida que só atende as indústrias de café, que não convence ninguém.

“Rondônia é um dos maiores produtores de café Conilon e estamos iniciando o período de colheita. Com essa medida descabida, teremos baixa no preço dos produtos e os prejuízos aos pequenos cafeicultores serão incalculáveis”, frisou.

Há uma desinformação por parte do MAPA, em dizer que está faltando café no Brasil. “Nosso país é o maior exportador de café do mundo e Rondônia faz parte desse processo”, disse.

Luiz Cláudio disse que vai pedir ao presidente Michel Temer para que não autorize essa importação porque vai prejudicar a todos os agricultores brasileiros, que são responsáveis pelo PIB do país e estão sendo tratados em segundo plano.