Luiz Cláudio participará da inauguração do hospital de Barretos com Michel Temer

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO), participará amanhã às 10h da manhã em Porto Velho, da inauguração do Hospital de Barretos, com a participação do presidente da República, Michel Temer e a bancada federal.

Segundo o parlamentar, esse ano foi liberado cerca de R$ 600 mil reais para este hospital do Câncer por entender que a população precisa de um atendimento de excelência.

Para o ano de 2018, toda a bancada federal, destinará para o hospital de Barretos, cerca de R$ 42 milhões de reais, significando três milhões e 800 mil reais para cada parlamentar de Rondônia.

“Essa é uma ajuda significante para o hospital que trata do sofrimento das pessoas, que não tem condições de buscar um tratamento fora do Estado”, frisou.

O parlamentar disse que sempre que puder, colocará recursos federais para atender a população na área de saúde.