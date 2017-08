Luiz Cláudio solicita providências para o Crédito Fundiário em Rondônia

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) em audiência com a Subsecretária de Ordenamento Agrário, Raquel Santori, defendeu o projeto de crédito fundiário para o estado de Rondônia, onde os agricultores e seus filhos poderão comprar suas terras e produzir, gerando emprego e renda.

O parlamentar disse que o estado tem a menor inadimplência do país, numa linha de crédito que tem prazo de até 20 anos para pagar com juros de 2,5% ao ano. Além disso, existe uma linha de crédito no valor maior que se enquadra no Pronaf de 5,5% ao ano.

“ A maioria de Rondônia utiliza a linha de crédito social, com o juro de 2,5%, com o teto de R$ 80 mil reais por beneficiário.

“Nosso estado tem várias propostas, faltando apenas contratar, devendo apenas a regularização entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural e o Banco do Brasil, operador do programa.

Desde Porto Velho a Rolim de Moura, existem propostas que está em fase final, onde a subsecretaria garantiu que no prazo máximo de 20 dias estarão sendo feitas essas contratações e novas serão abertas para beneficiar os produtores rurais, ou seja, a compra de terras para quem não as tem.

Luiz Cláudio solicitou mudanças no programa onde poderá haver aumento no teto máximo dos empréstimos, beneficiando maior número de pessoas que precisam trabalhar e proporcionar desenvolvimento para Rondônia.

“Vou apresentar emendas individuais para esse programa para que possa haver um aumento gradativo no valor dos empréstimos”, finalizou.

Nahoraonline