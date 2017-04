Luiz Cláudio solicita recursos para Rondônia no Ministério dos Esportes

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) esteve no Ministério dos Esportes com o ministro Leonardo Picciani, solicitando recursos para diversos municípios do Estado.

Para Porto Velho, o parlamentar solicitou R$ 500 mil reais para reforma e ampliação na quadra poliesportiva no bairro esperança da comunidade e aquisição de Kits de academia ao ar livre.

Para os municípios de Alta floresta, Castanheiras, Porto Velho, Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte D’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia e São Miguel do Guaporé, foram pedidos recursos para mais academias que servirão a população na prática saudável de exercício físico.

O parlamentar ainda solicitou para o município de Alvorada Doeste, reforma do centro poliesportivo, no valor de R$ 300 mil reais, construção do vestiário com banheiros para o público, no valor de R$ 350 mil, realização de campeonato de futebol, construção de vestiário com banheiros e a construção de um centro poliesportivo.

Ainda foram protocolizados no gabinete do ministro dos esportes, ofícios solicitando recursos federais para o município de Rolim de Moura, para ampliação da iluminação e construção da cobertura do estádio municipal, no valor de 1,9 milhões de reais, iluminação e construção da arquibancada e alambrado do campo do distrito de Nova estrela, no valor de R$ 400 mil reais e um cortador de grama e material esportivo.

Para Alta Floresta, foram solicitados recursos para a reforma do ginásio de esporte, R$ 400 mil reais e aquisição de materiais esportivos, no valor de R$ 150 mil reais.

O ministro disse ao parlamentar, na audiência que sua equipe técnica vai analisar os pedidos e proceder a liberação de acordo com a disponibilidade de recursos e prioridade nos projetos.

“Não vou medir esforços para atender aos pedidos para o Estado de Rondônia”, disse o ministro.

nahoraonline