Luiz Cláudio vai ao Dnit pedir pelo Porto do Cai N’agua

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) participou de audiência no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), com o diretor de Infraestrutura aquaviária, Erick Moura de Medeiros, com a participação do Superintendente de Rondônia, Sérgio Mamanny, tratando da questão do Porto do Cai N’agua, onde se encontra interditado pela Marinha do Brasil.

O parlamentar questionou o diretor sobre a reabertura desse porto que tanto significa progresso e desenvolvimento para a capital, através do escoamento da produção dos produtos.

“Através do rio madeira, temos um meio de transportes eficiente, onde as pessoas tanto se deslocam de Porto Velho para outras cidades, como as pessoas, principalmente de Manaus, vem a nossa capital fazer turismo e trazer seus produtos para comercialização”, frisou.

Segundo o diretor Aquaviário, estão sendo liberados a pedido do parlamentar, cerca de R$ 3 milhões de reais para a recuperação do Porto, atendendo as exigências da Marinha brasileira e dentro de no máximo 90 dias, estará novamente em operação.

Luz Cláudio, aproveitou para pedir ao diretor nacional, que permitisse o acompanhamento de um engenheiro do Dnit de Rondônia na execução das obras, uma vez que tudo depende da superintendência de Manaus e isso constitui um absurdo. Em seu pedido, o parlamentar foi prontamente atendido e será disponibilizado um técnico para esse acompanhamento.