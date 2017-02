Maçonaria homenageará o prefeito dr Hildon no dia 11

No próximo dia 11, quando a loja maçônica Grande Oriente do Brasil comemorar seus 35 anos, o prefeito de Porto Velho, dr. Hildon Chaves, será homenageado por meio de comenda. O convite foi entregue ao prefeito na manhã desta sexta-feira (3) pelo coronel da Polícia Militar, Nilton Kisner, que representou o grão-mestre Juraci Jorge da Silva, e também pelo secretário de planejamento da GOB, Maeci Belém Bezerra.

Com pouco mais de 30 dias de gestão, dr Hildon receberá sua primeira homenagem em sessão magna da Grande Oriente do Brasil, programada para as 19h, no palácio maçônico Euclides Sampaio Fróes, à rua Herbert de Azevedo, 2045, bairro São Cristóvão.

Ao agradecer pelo reconhecimento, dr Hildon confirmou presença e destacou a importância para a população mais carente dos trabalhos sociais feitos pela maçonaria em apoio aos necessitados. “É uma entidade que tem seu trabalho reconhecido por toda a sociedade. Nos enche de satisfação ter nosso trabalho, ainda que apenas começando, reconhecido por uma instituição de tal envergadura”, agradeceu o prefeito.