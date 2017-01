Mais de 25 mil pessoas prestigiaram aniversário de Porto Velho na Madeira Mamoré

Após muito tempo sem celebrar a data, a Prefeitura fez uma grande festa, com shows, ato cívico e o lançamento do projeto Lazer na Praça, levando inúmeras atividades para a população.

O evento, que começou às 15 horas, teve uma grande movimentação desde seu início. A Fundação Cultural (Funcultural) levou atrações regionais com sons diversificados, como Sal da Terra, Bado, Fabinho F2, Louro Rodrigues, Vitrola de Ficha, Semáforo 89, Charles e Mancini e muito mais.

Paralelo aos shows, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) fez o lançamento do projeto “Lazer na Praça”, levando para o aniversário da cidade atividades de lazer e esportivas para todas as idades com pinturas para as crianças, jumping, basquete, vôlei, pebolim, tênis de mesa, pula-pula, aula de ritmos e até corrida de saco, tudo monitorado por técnicos da área do esporte. A empresa Resgate Vertical também compareceu na E.F.M.M para celebrar com atividades radicais como pista de obstáculos e até tirolesa e, com a movimentação também apareceram as federações de Xadrez, Slack-line, taekondo, muay thai.

Aula de história



O professor e vereador Aleks Palitot, às 16 horas e caracterizado como Coronel Church, deu uma aula sobre a história de Porto Velho.

Em sua aula, o professor falou sobre as origens indígenas, as tentativas falhas de concluir a Estrada de Ferro e sobre seu personagem, o Coronel Church, que trouxe a locomotiva número 12, conhecida como “Locomotiva Church”, após a tentativa fracassada da empresa Public Works de construir a EFMM.

O historiador também deu uma declaração ao RONDONIAGORA, elogiando o trabalho da secretária Ivonete Gomes, do subsecretário Wellem Prestes da Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) que fez toda a limpeza e organização do local e ao presidente da Funcultural, Ocampo Fernandes. “A administração está de parabéns, pois em 23 dias de administração conseguiu devolver a população um pouquinho do orgulho de ser dessa terra”, comentou Palitot.

Emoção no ato cívico



Já ao final da tarde, além de diversas apresentações musicais e de dança, como a do grupo de carimbó do Centro de Convivência do Idoso, foi realizado ato cívico de hasteamento da bandeira do município, que chamou a atenção por suas dimensões de 6×12,5mts. A bandeira foi hasteada pelo prefeito Hildon Chaves, acompanhado da esposa, a primeira dama, Ieda Chaves, dos filhos e também do presidente da Câmara Municipal, vereador Maurício Carvalho e do presidente da Funcultural, Antônio Ocampo, na presença de outras autoridades políticas, parte dos secretários e do pastor Joel Holden.

Em seu discurso, Hildon parabenizou os secretários que trabalharam de forma articulada para a realização da solenidade de comemoração. Ele ainda comemorou e compartilhou o resultado de uma reunião com o governador Confúcio Moura, onde o seu pedido para que fosse transferido o Prédio do Relógio para a Prefeitura foi atendido.

“Nós recebemos um presente. O nosso compromisso com Porto Velho, com este espaço, está sendo sacramentado hoje no dia do aniversário de 102 anos. Este prédio, simbolicamente, representa a criação do município e eu faço questão de que a partir de hoje signifique o renascimento da cidade. Eu tenho certeza absoluta de que, com apoio de todos vocês e da Câmara de Vereadores, a partir de hoje, nós vamos começar efetivamente a construir uma nova história. Isto não é uma obra de duas mãos, é de centenas, de milhares de mãos. O prefeito sozinho não conseguirá fazer nada se não tivermos a participação de cada um de vocês, com ações simples como de limpeza da frente de casa, de não sujar a cidade e de ajudar a preservar os equipamentos públicos”, conclamou o prefeito.

Outra boa notícia anunciada para todos é a garantia do repasse pela Santo Antonio Energia de um recurso de R$ 20 milhões para a revitalização efetiva do Complexo. “Eu espero que no próximo ano estejamos numa praça não apenas limpa como fizemos na última semana. Eu entendo que foi feito pouco, o mínimo necessário até agora, precisamos efetivamente transformar este espaço e neste trabalho espero contar com a Associação dos Amigos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, assumi o compromisso com eles de acompanhar pessoalmente este trabalho de revitalização, juntamente com a manutenção permanente. Estamos a resgatar a história deste patrimônio que vem sendo negligenciado. Que a data marque não só o aniversário de instalação, mas o ressurgimento deste patrimônio histórico”, discursou empolgado o prefeito que passou a semana toda vistoriando diariamente os trabalhos de limpeza no local.

Depois do ato, os populares foram convidados a abraçar os galpões, uma forma simbólica de agradecer a Madeira Mamoré pelo importante papel que teve na história e desenvolvimento da cidade e a acompanhar o funcionamento do Kallamazoo, veículo motorizado sobre trilhos, que foi ajustado pelos próprios ferroviários para sua reinauguração.

“Isso é organização, hoje estamos com 24 dias que o prefeito assumiu e você já vê evolução da Madeira Mamoré, eu me sinto feliz em hoje inaugurar a alto k-4, um sinal de que a ferrovia não morreu. Fomos nós ferroviários que recuperamos ela, esta máquina que foi muito importante”, frisou o presidente da Associação dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, José Bispo de Moraes.

Com o sucesso do evento e da inauguração do passeio, Ocampo garantiu que a ideia é de que a espécie de trenzinho e também a cegonha estejam em atividade todos os domingos, tornando-se uma prática. “O que faltava era boa vontade pra colocar pra funcionar, com isso os ferroviários voltaram a ter sua auto estima elevada, o prefeito criou uma certa amizade com eles e isso está caminhando, iniciando um processo de restauração deste espaço. É uma determinação do prefeito o uso deste local e nós queremos através da Fundação tornar as atividades periódicas”, concluiu o presidente da Funcultural.

As atividades esportivas encerraram por volta das 18h30, mas a comemoração dos 102 anos de Porto Velho se estendeu até às 22 horas com vários shows.