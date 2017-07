Mais de 5 mil pessoas acompanham a cavalgada de abertura da 34ª Expoari

Conforme organização, cerca de 700 cavaleiros e amazonas desfilaram no percurso. Expoari inicia no próximo sábado (22) e encerrará no dia 30 de julho.

Mais de 5 mil pessoas acompanharam neste sábado (15) a cavalgada de abertura da 34ª Exposição Agropecuária (Expoari) de Ariquemes (RO), no Vale do Jamari. De acordo com a Associação dos Pecuaristas (APA), cerca de 700 cavaleiros e amazonas participaram do evento. Cerca de 15 mil pessoas assistiram ao ‘desfile’ de perto.