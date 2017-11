Mais um empresário em Vilhena é condenado por estupro de vulnerável; homem também foi sentenciado por exploração sexual

Porto Velho, RO – O empresário de Vilhena J. A. de A. L. foi condenado a quase 14 anos de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual.

Cabe recurso da decisão.

Por conta de recomendação apresentada pelo Ministério Público (MP/RO), o veículo de comunicação se abstém de veicular o nome completo de sentenciados em casos que envolvam menores para proteger os direitos da vítima.

A denúncia descreveu que no dia 22 de março de 2013, o condenado manteve relações sexuais com uma menina de apenas 13 anos. Consta ainda que, por três vezes, no mês de maio do mesmo ano, quando a vítima já tinha 14 anos, J. A. a explorou sexualmente praticando com ela conjunção carnal mediante oferecimento de vantagens materiais.

“Assim, firme, coerente e sem razões para imputar falsamente a prática dos fatos ao acusado, não há como ser desconsiderada a palavra da ofendida, a não ser que haja prova robusta em sentido adverso, o que inocorre na hipótese dos autos. Pelo contrário, os depoimentos da vítima são firmes e se encontram confortados no restante da prova testemunhal. Já o réu não obteve êxito em confirmar sua tese de defesa, o que retira qualquer possibilidade de acolhimento do pleito absolutório”, destacou a juíza de Direito Liliane Pegoraro Bilharva, da 1ª Vara Criminal de Vilhena, prolatora da sentença.

