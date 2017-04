Marginais atacam Rondoniaovivo e ateiam fogo na Unidade Móvel

Um ataque criminoso contra a Unidade Móvel do Rondoniaovivo na madrugada desta terça-feira (25) foi executado por homens ainda não identificados.

Por volta de 01h da manhã, arrombaram a porta do veiculo ( modelo furgão Iveco) que fica estacionado nas proximidades da sede do Jornal, na rua Abunã, 3445, sub esquina com avenida Buenos Aires. O suspeito usando uma garrafa pet cheia de gasolina e um tucho de jornal como pavio, ateou fogo no veículo. Uma pedra ‘cascalho’ ficou sobre o banco do passageiro, assim como parte do tucho parcialmente queimado.

Uma pessoa que passava pelo local e viu fumaça saindo da Van, acionou o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente e controlou fogo, que consumiu parte da cabine. “A PM foi acionada na manhã desta terça, além de estarmos aguardando a Policia Cientifica para realizar perícia” disse o diretor Paulo Andreoli.

Há cerca de 10 dias, uma vidraça do prédio já havia sido quebrada com pedrada. Desta vez, ‘aumentaram a carga’, incendiando o carro de cobertura de grandes eventos.

A direção do Rondoniaovivo repudia o ataque, feito na calada da noite, com claro intuito de intimidar a linha investigativa que sempre pautou nosso editorial.

Única certeza que o criminoso comum não faria ataque da forma que foi feito. Tudo leva a crer que um grupo de ‘colarinho branco’ está por trás do ataque.

Pedimos as autoridades uma investigação célere para se encontrar os marginais que praticaram ato vil e covarde. Quem queima um veiculo, também é capaz de matar.

O site Nahoraonline se solidariza com o jornal rondoniaovivo contra esse ato criminoso.