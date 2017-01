Marinha e Raupp pedem ao DNIT urgência na recuperação da BR-364

A urgente recuperação da BR-364, principal rodovia do estado de Rondônia, em virtude das péssimas condições que se encontram vários trechos, além da execução de outras importantes obras rodoviárias, foram os principais temas tratados pela deputada federal Marinha Raupp e pelo senador Valdir Raupp, durante reunião, no dia 5 de janeiro, com o diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Brasília, Halpher Luiggi.

“Passamos com bastante frequência por vários trechos da rodovia, em diversos municípios, e podemos dizer com conhecimento que é preciso um trabalho rápido para minimizar os estragos. A situação vai além de avarias nos veículos, mas principalmente no cuidado à vida, na prevenção de acidentes, resguardando a nossa população”, pontuou a parlamentar.

Marinha Raupp pediu celeridade na execução de obras do Contrato de Restauração e Manutenção — programa Crema. “Podemos dizer que foi uma reunião altamente produtiva com o compromisso do diretor do DNIT de entrar o mais rápido com as ações na BR-364, além da 421, 425, 429, 435 no Cone Sul. As equipes das empresas contratadas já estão na rodovia para fazer a recuperação de emergência”, completou o senador.

A duplicação da BR-364 sempre foi defendida pelos parlamentares. Para Marinha Raupp, esta será uma ação assertiva para os problemas registrados com frequência na rodovia. “Além de promover o desenvolvimento do Estado, a duplicação contribuirá para a redução dos acidentes”, afirmou a parlamentar.

Raupp e Marinha também reforçaram a necessidade de pavimentação em trechos da BR-425 e BR-429, além da conclusão das obras das travessias urbanas e das 17 pontes que estão em construção ao longo da BR-429 e a restauração da BR-425.

Segundo informações do DNIT, já foram licitados todos os lotes do Crema, a exemplo do que ocorreu de Ouro Preto a Pimenta Bueno. “Agora será feita toda BR, de Porto Velho a Vilhena, inclusive com terceiras faixas melhorando a questão das curvas, das pontes, das travessias urbanas, das passarelas”, ressaltou Raupp.

Melhorias – A deputada Marinha Raupp solicitou ainda ao diretor executivo do DNIT, que sejam iniciados os procedimentos de licitação para as obras de construção de Pontes sobre o Rio Araras e Ribeirão, na BR 425 e da obra de adequação da Travessia Urbana na BR 425, em Nova Mamoré. Ambas intervenções foram objeto de emenda individual da deputada e estão aprovadas no Orçamento da União para 2017.

Duas outras importantes obras estão igualmente com recursos assegurados no Orçamento da União para este ano: a construção do Terminal Fluvial (hidroviário), articulada pelo senador Valdir Raupp e a construção da Ponte Internacional Brasil Bolívia, emenda assegurada pela deputada Marinha Raupp junto à Comissão de Viação e Transportes, orçada em R$ 30 milhões.

“Essas duas importantes obras fortalecerão Guajará-Mirim como potencial de desenvolvimento econômico e social. Por isso, pela garantia dos recursos já para este ano, solicitei ao DNIT o início dos procedimentos licitatórios para começo das obras”, finalizou.

