Marinha e Raupp visitam obras da nova sede da PRF em Porto Velho que deve ser entregue em julho

A nova sede da Polícia Rodoviária Federal, em Porto Velho, deve ficar pronta até julho. A informação foi passada pelo superintendente da PRF-RO, Alvarez Gomes Simões à deputada federal Marinha Raupp e ao senador Valdir Raupp, durante visita as obras de construção. A nova sede está sendo erguida na Estrada da Areia Branca, na interseção com a BR-364 e tem estrutura para abrigar a área administrativa da Superintendência e da 1ª Delegacia, além de contar com um auditório com capacidade para 590 pessoas, centro de treinamento para 200 alunos em regime de internato e todos os equipamentos necessários para o desempenho e atuação dos policiais rodoviários federais de Rondônia.

“Este é um projeto moderno e arrojado. E reafirmamos aqui todo nosso compromisso, meu e do senador Raupp, em apoiar as reivindicações dos policiais rodoviários federais. Estamos à disposição da categoria. Essa nova estrutura já garante uma condição e ambiente melhor de trabalho, mais confortável para os agentes e que pode oferecer melhor respaldo para toda a população, proporcionando maior comodidade e segurança aos usuários das rodovias federais, assim como às comunidades que vivem ao logo de cada uma delas”, ressaltou a deputada Marinha, que é membro da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal.

A deputada também destacou a importância da PRF nas ações de segurança pública e defesa da vida, enfatizando a necessidade de desenvolver ações que fortaleçam a Instituição. Ainda segundo Marinha Raupp, a obra já demonstrou sua necessidade diante da pouca estrutura da Polícia em uma região tão importante, que se localiza em regiões de fronteira e demanda constante da presença policial. “Além disso, há um intenso desenvolvimento local, com obras de interesse nacional, que também exigem a presença e atuação constante da PRF.”

Unidade Operacional – Importante ressaltar que por meio de emenda parlamentar, a deputada Marinha Raupp indicou a construção de dois postos da PRF em Rondônia, precisamente nas BR 425 e BR 429, que darão suporte e apoio as viagens realizadas pelas rodovias. A intenção é que na BR 429 seja construída uma unidade operacional em São Miguel do Guaporé, conforme manifestação da superintendência da PRF. Já para a BR 425, tratativas estão adiantadas com a Polícia Federal, para que seja instalada nas proximidades de Guajará-Mirim.