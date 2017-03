Marinha Raupp reafirma seu compromisso com Hospital de Câncer da Amazônia

Brasília, DF – A informação divulgada é inverídica e não representa o trabalho da deputada federal Marinha Raupp em prol do bem estar dos rondonienses. A parlamentar tem trabalhado arduamente pela melhoria dos serviços da saúde pública, inclusive buscando o credenciamento do Hospital de Câncer da Amazônia, em construção na capital Porto Velho

. A deputada defende que o cuidado e o tratamento dos pacientes e seus familiares devem ser pautados pela verdade e respeito. Desde 2014, Marinha Raupp vem trabalhando junto ao Ministério da Saúde como podem ser comprovado nas matérias listadas abaixo.

Importante ressaltar que somente para 2017, a deputada destinou R$ 1 milhão de sua emenda individual para a funcionalidade do equipamento e, desde o segundo semestre do ano passado, vem trabalhando para credenciar o Hospital do Câncer da Amazônia no Ministério da Saúde.