Mário Jorge anuncia que SINDSEF/RO fará mobilização para barrar projeto de demissão de servidores

Em entrevista ao programa SIC News, da emissora SIC TV, o vice-presidente do SINDSEF/RO, Mário Jorge Sousa de Oliveira, disse que o projeto de lei que acaba com a estabilidade no setor público, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, é mais uma tentativa do Governo Federal para demitir os funcionários e terceirizar o Serviço Público.

“Uma vez que não conseguiu alterar a Constituição, o Governo parte agora para avalição de desempenho, com o objetivo de quebrar a estabilidade do servidor”, afirma Mário.

Segundo o vice-presidente, a forma como a CCJ aprovou as regras do projeto preocupa as entidades sindicais.

“Os critérios da avaliação serão estabelecidos pelos chefes imediatos que geralmente são pessoas nomeadas politicamente. O chefe imediato que tiver seus interesses contrariados, certamente não fará uma boa avaliação desse funcionário. Essa é uma preocupação do sindicato e vamos mobilizar nossa base para enfrentar a situação que afeta os servidores públicos federais, estaduais e municipais”.

Mário avalia que está havendo uma inversão de valores. O Governo deveria era qualificar e valorizar o servidor que desempenha suas funções apesar de todos os desafios e precariedade do serviço público, lamentou.

Autor / Fonte: ASCOM