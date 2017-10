Mário Jorge e Herclus Coelho tomam posse no Conselho Estadual de Educação

Professores qualificados e com toda uma vida dedicada à melhoria da educação, o vice-presidente do Sindsef, Mário Jorge Sousa de Oliveira e o secretário de Formação Sindical, Herclus Coelho de Lima, foram empossados nesta segunda-feira (30), aos cargos de conselheiro titular e suplente (simultaneamente) do Conselho Estadual de Educação do Estado de Rondônia.

A cerimônia foi conduzida pela presidente da entidade, Francisca Batista, que deu as boas vindas aos novos empossados e desejou sucesso no exercício do cargo pelo próximo quadriênio (2017/2021).

Mário Jorge agradeceu a oportunidade de somar junto ao colegiado. “Todo processo educacional passa pelo Conselho, seja uma discussão do regimento interno das escolas ou para o projeto politico pedagógico. Enfim, tudo que se destina a escola, passa pelo conselho. Enquanto sindicalistas, devemos ocupar esses espaços importantes para a transformação da sociedade”, explicou o vice-presidente.

Herclus Coelho falou da honra em representar o Sindsef junto ao Conselho e relembrou que está era uma reivindicação antiga que se consolida. “Há oito anos iniciamos uma luta para conseguir essa vaga, regimentamos os documentos e os pedidos e contamos com apoio dos conselheiros, muitos na casa até hoje. Nossos agradecimentos a todos aqueles que se empenharam para essa conquista”, disse em reconhecimento.

A posse dos novos conselheiros foi prestigiada por amigos, familiares, autoridades e representantes da Diretoria Executiva, delegados de base e funcionários do Sindsef.

Entre os presentes, o presidente do Sindsef, Abson Praxedes, disse que a posse de Mário Jorge e Herclus, dois professores qualificados para esse assunto, representa uma contribuição do Sindsef dentro do processo da organização da educação no Estado de Rondônia. “Para ajudar a construir o processo de educação de qualidade e alcançar melhores indicadores a nível nacional”, completou.

A posse dos conselheiros também foi elogiada pelo vice-governador de Rondônia e ex-presidente do Sindsef, Daniel Pereira. “A escolha do Sindsef não poderia ser melhor. Nesta manhã as duas instituições ficaram mais fortes, o conselho pelos novos membros e o Sindsef pela presença nesse colegiado”.

