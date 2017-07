Maurão de Carvalho garante apoio para a realização da Expoazza

Feira agropecuária de Ministro Andreazza está prevista para o final de outubro, com apoio do deputado

A realização da 10ª edição da Exposição Agropecuária de Ministro Andreazza (Expoazza), prevista para o final de outubro, terá o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB). A garantia foi dada durante encontro do deputado, nesta semana, com diretores da Associação Rural de Ministro Andreazza (Arma), em Porto Velho.

“As feiras e exposições agropecuárias que envolvem negócios, estimulam a produção e promovem a cultura e uma tradição, especialmente no interior de Rondônia. Neste sentido, temos trabalhado para apoiar estes eventos, seja com emendas ou intercedendo junto ao Governo para que sejam desenvolvidas ações em parcerias com as associações rurais”, disse Maurão.

Do encontro, participaram o presidente da Arma, Ademar Augustinho Pavani; o vice-presidente Djaci Soraes, o Paraíba; e os diretores Ademar Iarema e Rubinaldo Gomes.

ALE

“Temos o foco no agronegócio e os três dias da feira serão de portões abertos. Teremos concurso leiteiro e outras atividades ligadas diretamente à atividade do homem do campo”, explicou Ademar Pavani.