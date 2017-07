Mecânico é preso acusado de estuprar menina de sete anos

O crime foi registrado no último domingo (30), em uma residência no bairro Costa e Silva região norte de Porto Velho. Segundo relatos registrados no Bop nº 5435\2017, o acusado, um mecânico de 34 anos abusou sexualmente de uma menina de sete anos, filha adotiva de um amigo.

A vítima estava em casa e foi atacada pelo homem que obrigou ela a pegar em seu órgão genital e praticar sexo oral. A criança após o ato contou o ocorrido para um testemunha que acionou a Polícia Militar por meio do 190.

Uma equipe da PM foi ao local e abordou o suspeito que estava pelas ruas do bairro e não ofereceu resistência. Na carteira do acusado foi encontrada uma porção de cocaína. Diante dois fatos o mecânico foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde ficou preso a disposição da Justiça.

Fonte: JH Notícias