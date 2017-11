Médico morre em acidente na BR-364; ele é filho do também médico Eliu Cabral

O médico Ic Nogueira Cabral (29) morreu na noite desta quinta-feira (09) após perder o controle da motocicleta que conduzia na BR-364, no KM 670, entre Itapuã e Ariquemes/RO.

O médico Ic Nogueira Cabral (29) morreu na noite desta quinta-feira (09) após perder o controle da motocicleta que conduzia na BR-364, KM 670, entre as cidades de Itapuã do Oeste e Ariquemes.

De acordo com as primeiras informações , a vítima seguia conduzido uma motocicleta BMW/R1200 e, ao passar sobre um quebra molas, teria perdido o controle da direção , vindo a sair da pista e cair numa ribanceira. Populares correram para tentar salvar a vítima do médico, porém ele não resistiu aos graves ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e encontrou uma equipe do Samu da cidade de Ariquemes. Um médico já havia constatado a morte do jovem colega. A Criminalistica e o rabecão foram acionados para fazer os trabalhos de praxe. Posteriormente, o corpo foi levado para o IML de Ariquemes.

Egresso da 3ª Turma de Medicina do Centro Universitário São Lucas, Ic Nogueira era filho do também conceituado médico ortopedista e traumatologista Eliu de Freitas Cabral.

Via Tudorondonia