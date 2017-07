Cerca de 40 milhões de brasileiros poderão ter seus celulares bloqueados até o fim do ano. A medida vai atingir todos os aparelhos que não têm certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O reconhecimento, chamado de Imei (sigla em inglês para Identidade Internacional de Equipamento Móvel), é exclusivo e identifica o dispositivo como único.

A decisão do órgão ainda impacta outros aparelhos que usam um chip para se conectar à internet. Entre eles: tablets, computadores, laptops e até babás eletrônicas.

O objetivo da ação é trabalhar no combate ao comércio paralelo, em especial o de celulares, que tem sido alimentado por lojas e sites que vendem o produto sem homologação, falsificados ou roubados. A expectativa da Anatel é que as empresas de telefonia avisem sobre o bloqueio do aparelho aos usuários no dia 15 de setembro. O anúncio será feito via mensagem de texto (SMS) e a suspensão do dispositivo pode acontecer até 75 dias após a notificação.

