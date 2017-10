Membros do MPRO participam de Encontro de Órgãos de Persecução Penal da Amazônia Legal

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, Airton Pedro Marin Filho, participou nesta quarta-feira, 11 de outubro, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, do Encontro de Órgãos de Persecução Penal da Amazônia Legal.

Também participou do encontro, o diretor do Centro de Atividades Extrajudiciais e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado(CAEX/GAECO), Procurador de Justiça Cláudio Wolff Harger. O encontro reuniu Chefes dos Ministérios Públicos Estaduais da Amazônia Legal, Comando Militar da Amazônia, Polícia Federal, Receita Federal, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Comando da Polícia Militar, Controladoria Geral da União (CGU) e Ministério Público Federal.

O objetivo da reunião foi compartilhar informações e experiências exitosas no combate ao crime organizado na região amazônica. Ao fim do encontro, foi assinada a Carta de Manaus sobre Interlocução Pró-Persecução Penal e Ações Investigativas entre Agentes Públicos Competentes, a fim de que todas as instituições presentes firmem compromisso com a cooperação e a articulação, de forma célere, nas atividades de prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, à malversação de recursos públicos e ao crime organizado.