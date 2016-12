Menino cego escreve carta em braile para Papai Noel e pede jogo de carros

Mateus Eduardo Rodrigues tem apenas 7 anos e mora em Vilhena (RO). Saiba como participar da campanha Natal Feliz, do Corpo de Bombeiros.

A carta de um menino com deficiência visual, estudante do 2° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristo Rei, chamou a atenção do Papai Noel do Corpo de Bombeiros de Vilhena (RO), a 700 quilômetros de Porto Velho. Com a ajuda da professora de atendimento educacional especializado, Mateus Eduardo Rodrigues, de 7 anos, utilizou a máquina de escrever em braile da escola e colocou o maior desejo no papel: ganhar um jogo de carrinhos.

Para que o conteúdo fosse entendido pelo destinatário, a carta foi entregue acompanhada de tradução. Em um dos trechos, Mateus narra como se comportou este ano. “Fui um bom menino. Obedeci ao meu pai, obedeci a minha mãe, a professora. Obedeci a minha tia, o meu tio e respeitei os meus amigos”, conta.

A mãe de Mateus, Leodevania Rodrigues, lembra que no dia em que o filho escreveu a carta chegou da escola animado. “A gente vê que ele se sente diferente fazendo sozinho. Apesar de suas limitações, ele é muito independente e fica feliz em participar de atividades como os outros coleguinhas”, disse.

“Natalino”

Quem entrega os presentes doados à crianças como o Mateus é o ex sub-tenente do Corpo de Bombeiros, Natalino Luiz, através da campanha “Natal Feliz”. Do dia 1° de dezembro até o Natal, o bombeiro anualmente se veste de papa noel, monta em uma motocicleta do Corpo de Bombeiros e sai pelas ruas entregando doce para a criançada.

A campanha Natal Feliz existe em Vilhena há mais de 20 anos. Durante todo esse tempo, Natalino fez o papel do bom velhinho. Mesmo aposentado desde 2014 da corporação e morando em Cuiabá (MT), ele retorna a Vilhena no fim do ano para trabalhar de forma voluntária na campanha.

“Faço por amor. Praticamente nos último 24 anos passei meu aniversário nas ruas como papai noel, pois nasci no dia 24. Não tenho parentes que me prendem na cidade, mas venho porque gosto e só vou embora após o Natal, quando minha missão estiver cumprida”, disse.

O pedido de Mateus é um dos mais de 1mil cadastrados na campanha Natal Feliz, que foi feita até o dia 19 de dezembro, data final da coleta das cartas. Para participar da ação como doador, a pessoa pode comparecer a unidade municipal do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua Ricardo Franco, n° 2236, Centro. O telefone para contato é (69) 98456-6530.

No local, o interessado poderá escolher uma das cartas disponíveis e levá-la para casa. Em seguida, deverá trazê-la antes do dia 25, grampeada com o presente.