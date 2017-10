Mensagem do presidente do Sindsef pelo Dia do Servidor Público

Não temos clima para se comemorar esse Dia do Servidor Público. O servidor público é um agente constitucionalmente regido pela constituição brasileira para prestar serviço público para sociedade em todas as áreas.

Nossa indignação nesse momento é diante das investidas que o Governo Federal vem fazendo ultimamente, com medidas em nome de resolver uma crise financeira que país atravessa. Atribuindo principalmente ao servidor público a causa dessa crise, o que não é verdade, pois o servidor não tem nada haver com essa crise.

Em um dos seus projetos, o Governo trouxe o congelamento de investimentos primários por 20 anos para os setores essenciais: saúde, educação e segurança. A tendência e fragilizar, o já fragilizado serviço público.

A infeliz ideia do Governo Federal, com a Reforma da Previdência que iguala homens e mulheres do campo e da cidade, do serviço público e da iniciativa privada, devem se aposentar no mínimo com 65 anos. E, para que se aposentem com a integralidade dos seus salários devem contribuir por longos 49 anos, ou seja, nessa matemática o Governo quer que o povo brasileiro se aposente aos 75 anos. Com isso, o Governo não reforma a Previdência, pelo contrário, ele institui o fim da aposentadoria roubando a dignidade da pessoa da humana, sendo que média de vida do brasileiro é de 75 anos.

A explicação para o descontentamento está no fato do Governo anunciar que tem uma crise e que o funcionário público é parte dessa crise. Tanto o Governo como a grande mídia coloca a sociedade contra o servidor público – O que não é verdade. O servidor está para atender a população e atender seu dever constitucional de bem servir a população.

Essa crise é causada pelos trabalhadores?

Certamente que não. Essa crise é causada por aqueles que são detentores de mandatos eletivos, esta instalada nos três poderes constituídos nesse país, nas três esferas de governo. Essa crise, portanto, é causada pelo processo de corrupção amplamente divulgada na mídia nacional de conhecimento de todos.

Essa crise é decorrente da má gestão e falta de compromisso daqueles que deveriam estar zelando pela nação, municípios e estados. Então não há razão nenhuma para o Governo atribuir e querer transferir essa conta que não é da sociedade para a sociedade.

Um exemplo claro do processo de corrupção, é caso de um assessor passeando com uma mala de 500 mil pela calçada que teria como destino o Presidente da República. Outro exemplo, esta nos R$ 51 milhões encontrado em um apartamento que também é de um assessor próximo ao presidente. Esses milhões poderiam esta sendo investidos para salvar vidas, na reformulação do Hospital João Paulo II, em Porto Velho.

Infelizmente com esse cenário não razão para comemorar o Dia do Servidor Público, razão pela qual, conclamamos união dos servidores e sociedade para fazer o enfrentamento conjunto contra essa investidas do Governo.

Com isso, finalizo esse recado que demostra a nossa indignação e a razão pela qual não haverá comemoração festiva do Sindsef, nesse Dia 28 de Outubro.

Abson Praxedes

Presidente do SINDSEF/RO