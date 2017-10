Ministério Público apoia execução da Operação Sorriso em Porto Velho

O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOP-Infância), está apoiando a realização da Operação Sorriso, que ocorrerá no período de 11 a 16 de dezembro, na cidade de Porto Velho. O Programa Médico-Humanitário será desenvolvido pela Associação Operação Sorriso do Brasil em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, Secretaria de Estado da Saúde, Hospital Santa Marcelina, Marinha do Brasil, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Associação Brasileira de Cirurgia Craniomaxilofacial.

A Operação Sorriso do Brasil é uma organização humanitária, sem fins lucrativos, fundada em 1997, que tem como principal objetivo transformar a vida de crianças e adolescentes brasileiros portadores de deformidades faciais, principalmente a fissura labiopalatina, por meio de programas médico-humanitários e educacionais que oferecem atendimento médico e cirurgias reparadoras gratuitas.

O apoio do Ministério Público será o de atuar ativa e previamente junto aos Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente na divulgação do programa. Trabalhar também junto aos municípios no sentido de garantir que toda criança fissurada oriunda do Estado de Rondônia onde não haja atendimento adequado, tenha seus direitos previstos na Lei do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) preservados e garantidos.