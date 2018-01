Ministério Público de Rondônia investiga associação que leva o nome do ex-deputado presidiário Marcos Donadon

Porto Velho, RO – O Ministério Público de Rondônia (MP/RO) investiga, através de inquérito civil público instaurado pelo promotor de Justiça Paulo Fernando Lermen, a associação beneficente que leva o nome do ex-deputado estadual Marcos Donadon, preso desde setembro do ano passado após 17 meses foragido.

Lermen, da Curadoria da Saúde, quer apurar a regularidade de profissionais, instalações e registros no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) das atividades laboratoriais da Associação Beneficente Marcos Donadon em Vilhena.

Além disso, o promotor visa adotar “as demais medidas que se mostrarem necessárias no transcorrer do feito”, isto com o objetivo de propiciar atendimento satisfatório, digno e eficaz à população local.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA PORTARIA

CURADORIA DA SAÚDE

EXTRATO DE PORTARIA INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 051/2017

Data da Instauração: 18 de dezembro de 2017

1ª Promotoria de Justiça/2ª Titularidade.

Promotor: Dr. Paulo Fernando Lermen.

Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia.

Investigados: Associação Beneficente Marcos Donadon. Objeto: apurar a regularidade de profissionais, instalações e cadastro no CNES das atividades laboratoriais da Associação Beneficente Marcos Donadon em Vilhena, além de adotar as demais medidas que se mostrarem necessárias no transcorrer do feito, com o fito de propiciar atendimento satisfatório, digno e eficaz à população local.

Vilhena/RO, 18 de dezembro de 2017. PAULO FERNANDO LERMEN Promotor de Justiça

Autor / Fonte: Rondoniadinamica