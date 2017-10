Ministério Público de Rondônia tem aprovada pelo TCE/RO prestação de contas anual do exercício financeiro de 2016

O Ministério Público do Estado de Rondônia teve aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia a Prestação de Contas anual do exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Procurador-Geral de Justiça, Airton Pedro Marin Filho.

Os Conselheiros do TCE votaram em consonância com o voto do relator, Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, julgando regulares as contas do MPRO, relativas ao exercício financeiro de 2016, dando-lhe quitação plena.

Participaram do julgamento o conselheiro presidente do TCE/RO, Edilson de Sousa Silva e os conselheiros Valdivino Crispim de Souza, Francisco Carvalho da Silva, Paulo Curi Neto e Wilber Carlos dos Santos Coimbra (relator); conselheiros substitutos Francisco Júnior Ferreira da Silva e Omar Pires Dias e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Adilson Moreira de Medeiros.