Ministério Público em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos atendem mulheres da comunidade

Nesta segunda-feira (30/10), o Ministério Público do Estado de Rondônia, em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, promoveu a realização de exames de Mamografia e Papanicolau na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na rua José Bonifácio, bairro Olaria, durante todo o dia.

O público atendido pela Carreta do Hospital de Câncer de Barretos é de mulheres na faixa etária dos 40 aos 69 anos. De acordo com a equipe de enfermagem do Hospital, estão sendo realizados 65 testes de papanicolau (prevenção de câncer do colo do útero) e 60 mamografias. Pela quarta vez, o MP faz essa parceria com o Hospital em busca de ajudar mulheres que não conseguem realizar os exames por outros meios.

Os resultados dos exames de mamografia serão entregues no hospital Oswaldo Cruz em um prazo de 60 dias. Na ocorrência da detecção de alguma alteração na mama, a paciente será encaminhada para exames mais elaborados e tratamento especializado, no próprio Hospital de Câncer de Barretos.