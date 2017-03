Ministério Público realiza inspeção em unidade de saúde em Porto Velho

O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da 7ª Promotoria de Justiça da Saúde, realizou uma inspeção na manhã desta quarta-feira, dia 29 de março, no Centro de Assistência Psicossocial (CAPES) Madeira-Mamoré, localizado na Rua Elias Gorayeb, para verificar as condições da estrutura física e de atendimento aos pacientes da unidade.

A inspeção foi conduzida pela Promotora de Justiça Rosângela Marsaro Protti, tendo como base procedimento instaurado pela Promotoria para apurar as condições físicas de funcionamento do CAPES. Também foram verificadas outras situações, a exemplo do funcionamento da farmácia, quadro de profissionais e o fluxo de atendimento aos pacientes.

Outras unidades de saúde também serão inspecionadas nas próximas semanas. Depois das inspeções, é elaborado um relatório apontando as irregularidades verificadas para que possam ser adotadas providências para solucioná-las pela Secretaria de Saúde.

Autor / Fonte: MP- RO