Ministério Público realiza seminários do Projeto Conscientizar e Proteger em Ariquemes e Buritis

O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do Centro Operacional de Apoio da Infância e Juventude, realizará nos dias 11 e 12 de julho de 2017, seminários nas Comarcas de Ariquemes e Buritis, como parte do Projeto Conscientizar e Proteger.

O Projeto consiste em ciclo de palestras e aplicação prática de temas relacionados à infância e adolescência, com enfoque na prevenção e orientação para construção da Rede de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes das Comarcas de Ariquemes e Buritis, com o seguinte conteúdo programático: Fluxo de atendimento as vítimas: Previsto, realizado e esperado; A escola, polícia, saúde e educação como ambientes de proteção; Conselho Tutelar como agente de proteção; Trabalho Infantil no Campo; Apadrinhamento; Violência Contra Crianças e Adolescente; Notificações na ambiência da Saúde e SUS (Itaci Ferreira); Orientações para Jornalistas – Infância e Adolescência

A atividade tem como público-alvo: Gestores da área de assistência social e técnicos (CRAS e CREAS); gestores da educação (professores, psicólogos e profissionais lotados no Programa de Saúde Escolar); gestores da saúde (médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e diretores); conselheiros tutelares; conselheiros municipais de saúde, assistência social e de direitos da criança e do adolescente); e agentes de segurança pública (delegados de polícia civil e polícia militar), Técnicos da Semagric, Idaron, Emater, Seagri, Imprensa local ( jornalistas).